Степанакерт, , 22:03 — REGNUM Азербайджан передал представителям Нагорно-Карабахской Республики (НКР) 106 тел погибших в осенних боях 2020 года, сообщил 16 февраля глава НКР Араик Арутюнян на своей странице в Facebook.

По его словам, передача останков состоялась при участии российских миротворцев.

«На основании договоренности, достигнутой в рамках сотрудничества по гуманитарным вопросам, и при посредничестве командования российского миротворческого контингента в Арцахе азербайджанская сторона сегодня передала нам тела 106 лиц, погибших в ходе 44-дневной войны», — написал Арутюнян.

«Кроме того, обе стороны начали прилагать усилия также для поиска и обмена останков погибших с армянской и азербайджанской сторон в ходе войны 1990-х годов», — добавил Арутюнян.

Как сообщало, в сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе разгорелись крупномасштабные боевые действия, в ходе которых погибли несколько тыс. человек с обеих сторон.

Бои продолжались до 10 ноября, когда по согласованию с Россией Баку и Ереван объявили о перемирии и размещение в регионе российского миротворческого контингента.

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