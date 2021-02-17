Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Экс-президенту США Дональду Трампу и его адвокату Рудольфу Джулиани предъявили обвинения в нарушении «Акта Ку-клукс-клана» от 1871 года, пишет 16 февраля ABC.

Демократ от штата Миссисипи Бенни Гордон Томпсон, который возглавляет Комитет по внутренней безопасности Палаты представителей, подал 16 февраля иск на Трампа, Джулиани, а также на два ультраправых движения — «Гордых парней» и «Хранителей присяги» — за то, что они помешали Конгрессу США исполнять свои обязанности.

«Обвиняемые умышленно воспрепятствовали работе Конгресса, задержав членов Конгресса, которые исполняя свой долг работали над утверждением результатов президентских выборов», — сообщается в иске.

По мнению Томпсона, Трамп и Джулиани виновны на равне с двумя ворвавшимися в Капитолий группировками. Таким образом демократ подводит к мысли, что экс-президент и его адвокат «нарушили «Акт Ку-клукс-клана» от 1871 года», запрещающий препятствовать работе Конгресса.

В данном иске Трамп значится как физлицо, с которого Томпсон требует компенсацию. Размер компенсации, однако, не уточняется.

Напомним, что в 1871 году в США был принят «Акт Ку-клукс-клана» для борьбы с расистской группировкой, которая мешала работе конгрессменов на юге страны.

Как ранее писало ИА REGNUM, Сенат Конгресса США оправдал 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по делу об импичменте.

Трампа хотели подвергнуть процедуре импичмента из-за событий 6 января 2021 года, когда толпы сторонников ещё действующего президента направились к Капитолию в Вашингтоне, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Трамп не признал результаты выборов, так как на них были существенные нарушения, но в результате политической борьбы он не смог добиться пересмотра итогов выборов в ряде спорных штатов.