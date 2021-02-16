Киев, , 21:28 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба благодарит главу МИД РФ Сергея Лаврова за его последние заявления относительно разрыва отношений с ЕС.

Об этом Кулеба заявил на брифинге 16 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Можно только поблагодарить Лаврова за то, что он настолько полно и ярко продемонстрировал коллегам из ЕС всю широту русской души», — заявил украинский министр.

Он считает, что Россия сознательно начала сворачивать отношения с ЕС еще в 2014 году, при этом сам Европейский союз не сделал ничего для того, чтобы отдалиться от России.

ИА REGNUM напоминает, что 15 февраля министр иностранных дел РФСергей Лавров заявил, что каркас отношений России и Евросоюза был сознательно разрушен по инициативе Брюсселя. По его словам, Россия будет готова к восстановлению отношений с Евросоюзом, «если Брюссель перестанет их разрывать».