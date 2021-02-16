Вашингтон, 16 февраля 2021, 21:19 — REGNUM На ракетную атаку на американскую военную базу в иракском городе Эрбиль США имеют право ответить «в надлежащее время и в надлежащей форме», сообщила 16 февраля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, один американский военный погиб и несколько его соотечественников получили ранения при ракетной атаке на базу в Эрбиле накануне, 15 февраля. Также погиб гражданский специалист.
Сегодня, 16 февраля, в Ираке около автотрассы между Эрбилем и городом Эль-Куяр обнаружена платформа, с которой, предположительно, выпустили ракеты по американской базе.
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