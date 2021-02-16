Киев, , 21:18 — REGNUM Главе украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, экс-президенту страны Леониду Кравчуку позволено немного больше, чем любому другому должностному лицу, считает глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Таким образом Кулеба на брифинге 16 февраля прокомментировал состоявшееся накануне общение Кравчука с главой ДНР Денисом Пушилиным в эфире российского телевидения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кулеба заявил, что в любом случае вопросов относительно принципиальности и патриотизма позиций Кравчука ни у кого быть не может.

«Его исторический статус, его роль в обретении независимости Украиной позволяет ему делать немного больше, чем любому должностному лицу, в том числе во время различных телеэфиров», — заявил министр.

Глава МИД добавил, что он лично в такого рода телеэфире участвовать точно не стал бы.

Напомним, что ранее сегодня спикер украинской делегации Алексей Арестович заявил, что Кравчук использует разные возможности донести до российской целевой аудитории украинскую точку зрения, поэтому и согласился на эфир. Что же касается ситуации с Пушилиным, спикер заявил, что экс-президент Украины не знал, что одновременно с ним в эфир включат кого-то из представителей Донбасса.