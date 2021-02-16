Минск, , 21:09 — REGNUM Успешно развивавшийся с 1945 года минский мотовелозавод снова не радует Александра Лукашенко финансово-экономическими показателями. Об этом он заявил 16 февраля на специальном совещании «по вопросам развития отечественной мотовелотехники», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Ранее на эту тему: Крах проекта «Мотовело»: инвестор в тюрьме, имущество распродаётся

По его словам, в постсоветской республике сохранено производство вело‑ и мотопродукции торговых марок «Аист» и «Минск», а также «освоено более сотни новых моделей велосипедов и десятки моделей мототехники». При этом у предприятия плохо с экспортом, в связи с чем Лукашенко отметил: «Это неудивительно, если утрачено ключевое звено производства — собственное конструкторское бюро. Для того чтобы организовать какую-то сборку, ума много не надо. Но это путь почти тупиковый. И проблемы предприятия, занимаясь сборкой, не решить. Особенно финансово-экономические. Да и долговую проблему не удается решить. Механизм‚ которым сегодня пользуется наш завод, — временный. Вдолгую работать таким образом невозможно».

«Поэтому если кто-то думает, что мы сейчас продадим кому-то это предприятие, приватизировав, а потом закроем его или будем производить здесь одни, грубо говоря, спицы для велосипеда, а все компетенции инвестор перенесет куда-то в Италию, Россию или Китай, на это даже не рассчитывайте», — сказал руководитель постсоветской республики.

Лукашенко пожелал видеть «эффективную модель развития производства с гарантированным сроком окупаемости примерно 5 лет». Он также, как сообщает президентская пресс-служба, «потребовал доложить предложения по вариантам расчистки долгов».

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии