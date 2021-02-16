Киев, , 21:04 — REGNUM Минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе в настоящий момент «скорее жив, чем мертв», заявил на брифинге 16 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Глава дипломатии отметил, что Минский процесс еще не исчерпал свой потенциал.

«Поэтому… сейчас нужно работать в рамках минского процесса и выжимать из него максимум возможного для безопасности Украины», — сказал Кулеба.

ИА REGNUM напоминает, что в последнее время сразу несколько представителей украинской власти критически высказались относительно минских соглашений.

В частности, глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак считает, что Минские соглашения практически невозможно выполнить, но при этом, уверяет он, украинская сторона все равно сделает всё для реализации заложенных в них принципов.

15 февраля вице-премьер Украины — министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников заявил, что минские договоренности остаются единственной базой для прекращения войны в Донбассе, поэтому их нужно сохранить, но при этом обязательно «модернизировать».