Луганск, , 21:03 — REGNUM Боевая машина пехоты (БМП-2) размещена ВСУ в районе села Геевка, сообщили 16 февраля в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 февраля, ВСУ разместили на границе с ЛНР бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ).

Это делается украинской стороной в нарушение договорённости о дополнительных мерах контроля перемирия, начавших действовать 27 июля 2021 г.

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