Киев, 16 февраля 2021, 20:43 — REGNUM Офис генерального прокурора Украины намерен экстрадировать политического деятеля и блогера Анатолия Шария.
Об этом вечером 16 февраля со ссылкой на свои источники заявил украинский политик, экс-депутат Рады Сергей Лещенко.
Ссылаясь на данные инсайдеров, Лещенко заявил, что офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Шария из Испании, а также для объявления его в розыск по линии Интерпола.
Официальных комментариев от офиса генпрокурора Украины по этому вопросу в настоящий момент нет.
ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Служба безопасности Украины объявила о подозрении Шария в том, что он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и, вероятно, действовал по заказу иностранных структур.
После этого стало известно, что СБУ вызвала блогера на допрос в Киев на 22 февраля, отметив, что в случае неявки на допрос возможно принятие решение о его объявлении в розыск.