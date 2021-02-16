Киев, , 20:43 — REGNUM Офис генерального прокурора Украины намерен экстрадировать политического деятеля и блогера Анатолия Шария.

Об этом вечером 16 февраля со ссылкой на свои источники заявил украинский политик, экс-депутат Рады Сергей Лещенко.

Ссылаясь на данные инсайдеров, Лещенко заявил, что офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Шария из Испании, а также для объявления его в розыск по линии Интерпола.

Официальных комментариев от офиса генпрокурора Украины по этому вопросу в настоящий момент нет.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Служба безопасности Украины объявила о подозрении Шария в том, что он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и, вероятно, действовал по заказу иностранных структур.

После этого стало известно, что СБУ вызвала блогера на допрос в Киев на 22 февраля, отметив, что в случае неявки на допрос возможно принятие решение о его объявлении в розыск.