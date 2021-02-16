Киев, , 20:33 — REGNUM Кабинет министров Украины рассмотрит возвращение страны к т.н. «адаптивному карантину», заявил вечером 16 февраля представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан.

Он отметил, что соответствующее решение может быть принято уже завтра, 17 февраля. Вместе с тем, Мокан отметил, что окончательные параметры документа пока не определены и сейчас продолжаются дискуссии.

Предварительно речь идет о введении четырех зон в зависимости от количества заболевших коронавирусом — «зеленая» (с наименьшим количеством случаев), «желтая», «оранжевая» и «красная».

ИА REGNUM напоминает, что власти Украины уже использовали модель адаптивного карантина летом 2020 года, однако на практике она привела к многочисленным конфликтам центральной и региональных властей, то есть усилила сепаратистские тенденции. Так, большинство регионов, которые Киев зачислял в «красную зону», что предполагало максимально строгие ограничения, попросту отказывались выполнять распоряжения правительства. Власти некоторых областных центров — Львова, Тернополя и Черновцов — пытались засудить правительство страны из-за введения «красной зоны».

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