Нью-Йорк, США, , 20:37 — REGNUM К координации с иракским руководством своих действий в Ираке призвал все присутствующие в стране силы постпред РФ при ООН Василий Небензя 16 февраля на заседании СБ ООН.

Комментируя «недавний двойной теракт в центре Багдада, унёсший жизни 32 мирных граждан, и вчерашний теракт в Эрбиле», российский дипломат от лица Москвы выразил решительное осуждение этих действий террористов.

Небензя «При этом исходим из необходимости того, чтобы все вовлечённые в борьбу с терроризмом в Ираке игроки уважали суверенитет иракского государства и координировали свои действия с Багдадом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 февраля, два человека (один гражданский, другой — американский военный) погибли в ходе ракетного обстрела района аэропорта иракского города Эрбиля.

В Эрбиле располагается американская военная база. Ещё пострадали несколько американцев. После этого Госдеп провёл переговоры с руководством Иракского Курдистана, но не с руководством Ирака.

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Добавим, что 13 февраля в Ираке произошёл ещё один инцидент: в районе Гара было найдено 13 трупов. Турция объявила, что это турецкие военные, которые были захвачены в заложники и казнены боевиками Рабочей партией Курдистана.

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На следующий день, 14 февраля, ВВС Турции нанесли удары по позициям РПК в районе Гара, а сегодня, 14 февраля, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил:

«В районе Гара на севере Ирака активно орудовали террористы РПК. Турецкая армия уничтожила объекты террористов, вопрос закрыт».

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Он добавил, что Турция расширит зону операций с захватом районов, где всё ещё активно орудуют террористы. Затем он обвинил США в причастности к гибели турецких военных:

«Запад игнорировал казнь 13 безоружных мирных граждан Турции на севере Ирака. Лишь несколько слабых реакций на преступления террористов — не более. Маски пособников террористов спадают, что подтверждает верность взятого курса Турции».

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