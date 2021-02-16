Москва, , 20:20 — REGNUM Законопроект о внесудебной блокировке сайтов, распространяющих недостоверную информацию о совершении преступлений, внесли в Госдуму депутаты во главе с Сергеем Боярским («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Граждане смогут обращаться в прокуратуру с заявлением об ограничении доступа к информации, которая порочит их честь и достоинство, подрывает репутацию и связана с обвинением в совершении указанным лицом преступления.

«Правонарушители чувствуют свою вседозволенность, злоупотребляя принципом «что не запрещено — то разрешено». Фактически рядовой пользователь интернета сегодня по-прежнему остаётся один на один с такими проявлениями, и эта тенденция только возрастает», — отметил Боярский.

С декабря 2020 года в России действует ответственность за распространение клеветы в интернете, однако судебное разбирательство может затянуться, а необоснованное, несправедливое клеймо преступника останется с невиновным человеком практически навсегда, указал парламентарий.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект об удалении фейковых обвинений из интернета внесен в Госдуму