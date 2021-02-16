Исламабад, , 20:03 — REGNUM Россия и Пакистан подписали ряд соглашений о поставках систем ПВО, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия, заявил 16 февраля начальник генштаба Пакистана генерал Камар Джавед Баджва.

По утверждению агентства РИА Новости, об этом он заявил в кулуарах международных военно-морских учений AMAN-2021, завершившихся в Пакистане 16 февраля.

О сумме контрактов и подробном перечне закупаемых вооружений генерал сообщать не стал.

При этом он назвал Россию «хорошим другом Пакистана», а также напомнил о закупке российских ударных вертолетов Ми-35.

Стоит отметить, что российская Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству пока не подтвердила эту информацию.

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