Подгорица, , 19:56 — REGNUM Власти Черногории уверены, что судебная система страны нуждается в реформах, но при принятии системных нормативных актов, касающихся верховенства закона, страна должна консультироваться с партнерами в ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич.

«А это означает, что мы должны провести более широкое обсуждение, привлечь экспертов ЕС и уважать мнение Венецианской комиссии», — заявил он.

«Это означает, что для того, чтобы Черногория стала следующим членом ЕС, мы должны соблюдать подписанные нами соглашения. Нужны ли эти законы ?! Нужны ли эти изменения ?! Ответ всех в правительстве предельно ясен: да. Причины такого ответа кроются в том, что все граждане Черногории, то есть большинство граждан, считают, что прокуратура неэффективна и должна работать лучше», — заявил премьер.