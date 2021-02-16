Иерусалим, , 19:50 — REGNUM Иран собирается нанести ракетный удар по Израилю с территории Ирака, пишет 16 февраля Jerusalem Post.

По данным источника газеты, для этого Иран рассматривает вариант размещения на иракской земле двух сотен ракет дальнего радиуса действия.

По словам неназванного источника издания, Иран может решиться на атаку на фоне ситуации в Ливане и Сирии, а также опасаясь атаки со стороны Армии обороны Израиля на иранские объекты.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильская армия за последние несколько дней нанесла ряд ударов по объектам в Сирии.

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