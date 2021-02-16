Москва, , 19:43 — REGNUM В 2020 году достигнут показатель Нацплана развития конкуренции по снижению количества нарушений органов власти не менее чем в 2 раза, по сравнению с показателем 2017 года. Об этом заявила заместитель начальника Правового управления ФАС (Федеральной антимонопольной службы) России Оксана Кузнецова.

В соответствии с Национальным планом развития конкуренции на 2018−2020 годы органам власти ранее было поручено создать и внедрить систему антимонопольного комплаенса. Система необходима для обеспечения соответствия деятельности органа власти требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений.

Кузнецова подчеркнула, что все федеральные органы исполнительной власти и 100% органов региональной власти приняли акты об организации антимонопольного комплаенса. Эта мера позволила снизить число нарушений органов власти не менее, чем в два раза.

В этом направлении был отмечен положительный опыт ряда регионов.

В частности, в Белгородской области для органов исполнительной власти были разработаны чек-листы по 20 показателям, для администраций муниципальных районов и городских округов — по 26 показателям. На основании этих показателей составляется рейтинг органов власти всех уровней.

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В Хакасии систему антимонопольного комплаенса ввели не только в органах управления всех уровней, но и в унитарных и муниципальных предприятиях с долей муниципального участия не менее 50%.

В Удмуртии была разработана карта комплаенс-рисков по основному направлению, а также в рамках реализации региональных программ национальных проектов. Карта содержит описание комплаенс-риска и оценивает причины и возможности его возникновения, а также описывает вероятные последствия. Каждому риску присваивается определенный бал.