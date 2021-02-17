Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 17 февраля, Госдума обсудит введение налогообложения криптовалюты, сообщает ИА REGNUM.

Поправками в Налоговый кодекс предлагается признавать цифровую валюту неамортизируемым имуществом.

Устанавливается обязанность налогоплательщиков сообщать в налоговые органы о праве распоряжаться цифровой валютой (например, биткоинах), учитываемой на кошельках, обороте средств и остатке, в случае если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за календарный год превышает сумму, эквивалентную 600 тыс. рублей.

За нарушение требований предполагается налоговая ответственность. В частности, за неуплату или неполную уплату налогоплательщиком сумм налога в результате невключения в налоговую базу прибыли (доходов) от операций, расчеты по которым осуществлялись с использованием цифровой валюты, предусматривается взыскание штрафа в размере 40% от суммы неуплаченного налога в части таких операций.

Кроме того, поправками предлагается не признавать объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операции, связанные с обращением цифровой валюты.

С 1 января 2021 года вступил в силу закон «О цифровых финансовых активах». Криптовалюта признается имуществом, запрещается использовать ее как средство платежа, но совершать с ней сделки можно.

В 2021 году физические лица декларируют только доход от продажи криптовалюты.

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