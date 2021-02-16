Киев, , 19:23 — REGNUM Политического деятеля и блогера Анатолия Шария вызывают на допрос в Службу безопасности Украины на 22 февраля, сообщило ведомство сегодня, 16 февраля.

Отмечается, что в случае неявки Шария на допрос возможно принятие решение о его объявлении в розыск.

Дополнительные детали не разглашаются, отмечают в СБУ, продолжается досудебное расследование.

Сам блогер через социальные сети саркастически поблагодарил СБУ за предъявление подозрения «путем публикации пропагандистского ролика по статье «Государственная измена».

«Теперь мне не надо лишний раз доказывать в ЕС, что все дела на меня — чистая политика», — констатировал он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что подозрение Шариюобъявлено под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по двум статьям уголовного кодекса Украины — государственная измена и нарушение равноправия граждан.

В свою очередь, спецслужба Украины подробно разъяснила, в чем состоит «подрывная деятельность» Шария.

Шарий покинул территорию Украины еще в 2012 году и в настоящий момент проживает в Испании.