Мадрид, , 18:53 — REGNUM Демонстрация нацистской символики и антисемитизма неприемлема, сообщили 16 февраля в пресс-службе посольства РФ в Испании.

Пленные испанцы из состава 250-й пехотной дивизии ("Голубая дивизия") вермахта под конвоем красноармейца. Декабрь 1941 года

Комментируя акцию в испанской столице «в память о «Голубой дивизии», состоявшуюся 13 февраля, российское диппредставительство указало, что в ходе митинга «демонстрировалась нацистская символика и звучали антисемитские лозунги».

«Считаем неприемлемыми проявления неонацизма и напоминаем, что существуют более достойные формы помянуть павших (которые к тому же погибли, поверив гитлеровской пропаганде), чем хвалиться близостью к нацистам, которые убили десятки миллионов невинных людей, включая шесть миллионов евреев и 27 млн советских граждан, погибших во время Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Напомним, «Голубая дивизия» — это тактическое соединение сухопутных войск нацистской Германии во время Второй мировой войны. В ней против СССР воевали испанские добровольцы, поскольку Испания формально сохраняла нейтралитет.

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