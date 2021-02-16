Москва, , 18:52 — REGNUM Совет Думы поручил комитету Госдумы по контролю и регламенту проработать вопрос о завершении весенней сессии 24 июня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, это следует из протокола заседания Совета Думы от 15 февраля.

Парламентарии обсудили вопрос «Об изменении распорядка работы депутатов Государственной думы в период весенней сессии Государственной думы 2021 года». С докладом выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Принято решение комитету Государственной думы по контролю и Регламенту проработать вопрос о завершении весенней сессии Государственной думы 24 июня 2021 года и подготовить соответствующие предложения», — говорится в документе.

Ранее предполагалось, что последняя «пленарная» неделя созыва завершится 4 июля 2021 года, а потом планировалась с 5 июля по 18 июля работа депутатов в регионах. С 19 июля по 29 августа предполагались отпуска. Период с 30 августа по 19 сентября был отведен для работы с избирателями.

Неоднократно СМИ сообщали о возможных досрочных выборах в Госдуму, однако эти сообщения регулярно опровергались.

Выборы в Госдуму восьмого созыва намечены на сентябрь 2021 года в единый день голосования.