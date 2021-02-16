Рамалла , , 18:28 — REGNUM С осуждением действий Израиля, которые не дали ввезти в сектор Газа партию российской вакцины «Спутник V», выступило правительство Палестины, сообщает 16 февраля WAFA.

По словам официального представителя палестинского правительства Ибрагима Мельхема, инцидент произошёл накануне, 15 февраля. Рамалла квалифицирует эти действия израильских властей как «нарушение международного гуманитарного права».

Мельхем «Мы призываем ВОЗ и другие международные структуры осудить Израиль и возложить на него всю полноту ответственности за связанные с такими действиями риски».

Напомним, 15 февраля палестинский министр здравоохранения Мэй Кайле заявила, что Израиль не пустил в Газу партию их двух тысяч доз «Спутник V». Российской вакциной планировалось привить врачей, проживающих в Газе.

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