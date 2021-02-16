Москва, , 18:05 — REGNUM У жителей Хабаровского края есть все основания радоваться тому, что им достался Михаил Дегтярев, а у него — все шансы получить статус губернатора, считает политолог Анна Федорова.

«Ситуация в Хабаровском крае известна мне не понаслышке, и я помню, сколько там у людей было недовольства разными историями, но, как сегодня мы узнали, Михаил Дегтярев действительно нормально справляется с непростой ситуацией в крае. Там хорошие показатели по выполнению социальных обязательств, и идет процесс расселения аварийных домов, решение других достаточно наболевших проблем, плюс очень актуальная для Дальнего Востока история — льготные авиабилеты, которые удалось сохранить. По всем этим вопросам Михаил Дегтярев двигается неплохо, что сегодня и отметил президент России Владимир Путин на встрече с ним», — рассказала Анна Федорова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Кроме того, там есть такой момент, как перспектива присвоения Комсомольску-на-Амуре звания Города трудовой доблести. Я бывала в Комсомольске-на-Амуре и знаю, что там действительно жить непросто. И я, думаю, будет правильно пойти навстречу комсомольчанам, которые знают как никто, что такое справляться с трудностями. Посмотрим, как будет дальше, но пока я думаю, что у края есть все основания радоваться тому, что им достался Михаил Дегтярев в качестве временно исполняющего обязанности губернатора», — отметила Анна Федорова.

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