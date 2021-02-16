Анкара, , 17:44 — REGNUM Генеральная прокуратура Анкары начала расследование в отношении члена Палаты представителей Нидерландов Герта Вилдерса из-за оскорбительных постов в социальной сети в отношении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Расследование было начато 15 февраля из-за сообщений Вилдерса в социальной сети, содержащие фотографии и письменные оскорбления в отношении Эрдогана.

Речь идёт о посте, на которой была изображена карикатура на Эрдогана. Изображение разделено на две половинки. Одна половинка расположена на фоне флага Турции, другая — на фоне флага террористической группировки. Также к «террористической» половине лица Эрдогана пририсована борода и хиджаб.