Киев, , 17:19 — REGNUM Уже в марте на Украине заработает специальный центр противодействия российской дезинформации, заявил на одном из мероприятий сегодня, 16 февраля, министр культуры страны Александр Ткаченко.

По его словам, сейчас идет подбор команды и утверждается окончательная концепция работы центра. Министр отметил, что организация будет, прежде всего, ориентирована на сотрудничество с украинскими неправительственными организациями, но не стал уточнять, с какими именно.

Также Ткаченко заявил, что помощь в сфере стратегических коммуникаций в этом проекте Украине оказывают коллегами из Латвии и Финляндии.

«Мы планируем работать… не только выявлять факты фейков и манипуляций, но и противодействовать им с помощью положительных украинских нарративов», — заявил глава ведомства.

Также он сказал, что в планах украинской власти — создать «онлайн-музей российской пропаганды», но про этот проект никаких подробностей не сообщил.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в феврале власти Латвии приняли решении о запрете телеканала «Россия РТР» из-за «проявления языка ненависти при обсуждении Украины». В свою очередь в Киеве это решение назвали «правильным и взвешенным шагом».