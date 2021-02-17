Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 17 февраля, Госдума и Совфед обсудят кандидатов в Центральную избирательную комиссию, сообщает ИА REGNUM.

По закону «Об основных гарантиях избирательных прав граждан» Центризбирком состоит из 15 членов, пятеро из которых назначаются Госдумой, пятеро — Советом Федерации, еще пятеро — президентом РФ.

Накануне комитет Госдумы по регламенту обсудил пять кандидатов от разных фракций. Так, от «Единой России» в ЦИК может пойти работать глава аппарата фракции в Госдуме Константин Мазуревский, он уже был членом Центризбиркома с правом совещательного голоса. От КПРФ в ЦИК предлагается направить действующего члена ЦИК с 1995 года Евгения Колюшина, от ЛДПР — депутата Госдумы Александра Курдюмова, от «Справедливой России» — действующего члена ЦИК с 2016 года Николая Левичева. Кроме того, группа парламентариев выдвинула в новый состав ЦИК действующего члена Центризбиркома от Совфеда Антона Лопатина.

Совфед намерен выдвинуть в ЦИК заместителя председателя ЦИК России нынешнего состава Николая Булаева, председателя избирательной комиссии Орловской области Людмилу Маркину, главу администрации городского округа Красногорск Московской области Эльмирк Хаймурзину, членов ЦИК России Евгения Шевченко и Бориса Эбзеева.

В марте 2021 года истекает пятилетний срок полномочий нынешнего состава ЦИК.

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