Анкара, , 17:16 — REGNUM Посольство России в Турции 16 февраля на своей официальной странице в социальной сети опубликовало пост с соболезнованиями семьям погибших 13 турецкий солдат в Ираке 13 февраля. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

«Мы солидарны с Турцией в борьбе против терроризма. Мы разделяем боль турецкого народа. Семьям и близким погибших турецких солдат выражаем наши глубочайшие соболезнования», — говорится в заявлении посольства России в Анкаре.

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Напомним, во время операции турецких военных в районе Гара на севере Ирака 13 февраля в пещере были обнаружены тела 13 похищенных людей. По словам турецких официальных лиц, заложники были казнены боевиками Рабочей партией Курдистана (РПК).

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