Вильнюс, , 16:56 — REGNUM Правительство Литвы приняло решение ужесточить правила въезда на автомобилях на территорию страны с территории Польши. Новые правила вступят в силу с 17 февраля. Об этом передает Onet.pl.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Согласно новым правилам въезда, каждый въезжающий на автомобиле из Польши в Литву обязан иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. Помимо этого, въезжающие должны будут на границе заполнить анкету, которую им выдадут пограничники. После успешного въезда на территорию республики они должны будут провести 10 дней в изоляции.

«Данное решение было принято, чтобы остановить распространение коронавируса и его новых разновидностей. Новый режим пересечения границы с Польшей начнется в 08:00 часов литовского времени 17 февраля», — сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте журналистам.