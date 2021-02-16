Киев, , 16:50 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила популярному блогеру и политику Анатолию Шарию о подозрении в государственной измене. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Шарию также инкриминируют «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».

На сайте СБУ, в частности, сказано, якобы Шарий «помогал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций». Никаких доказательств какой-либо его связи с Россией предоставлено не было.

Блогер, длительное время проживающий в Евросоюзе, отреагировал на обвинение:

«Теперь мне не надо лишний раз доказывать в ЕС, что все дела на меня — чистая политика».

Отметим, ранее в Днепропетровске (переименован в Днепр) сотрудники СБУ задержали Виктора Шария — однофамильца блогера, который дал разрешение на регистрацию партии Шария. Ранее сотрудники СБУ совместно с членами неонацистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принудили мужчину подать иск с целью отозвать регистрацию партии. Однако, когда информация об этом стала известна, Виктор Шарий отозвал иск, и дело было закрыто.

Напомним, согласно опросу компании социологической компании «Роботизированные телесистемы», Партия Шария набирает 5,1%, а значит, может пройти в Верховную раду.

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