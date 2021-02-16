Киев, , 16:50 — REGNUM Служба безопасности Украины сообщила подробности относительно объявления о подозрении в совершении преступления политическому деятелю и блогеру Анатолию Шарию.

В частности, спецслужба утверждает, что доказательства следствия по этому делу подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его «подрывной деятельности» против Украины, причем ещё с 2012 года.

«Через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы Шарий содействовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций… занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию относительно правительственных инициатив и событий на востоке страны», — сообщили в СБУ.

В спецслужбе считают важным доказательством, что материалы авторства Шария были использованы российскими СМИ, в частности, ведущими государственными телеканалами России.

Также в сообщении подчеркивается, что во внимание следствия были также приняты неоднократные заявления и обращения граждан и организаций о возможной антиукраинской деятельности блогера.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что подозрение Шарию объявлено под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по двум статьям уголовного кодекса Украины — государственная измена и нарушение равноправия граждан.