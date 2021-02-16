Москва, , 18:12 — REGNUM Заявление бывшего представителя Киева на переговорах в Минске, дипломата Романа Бессмертного о том, что начался развал «клуба друзей Украины против Путина», вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 16 февраля в социальной сети Facebook.

«Пришло время перемен. Это только начало. Дальше — больше. Для России шторм закончился», — считает Юра Б.

Многие пользователи отметили, что совершенно не обрадованы подобному развороту событий. Граждане считают, что Запад успел принести достаточное количество зла для России.

«России этот разворот уже не нужен. Нам не нужны ни их развороты, ни их дружба. Россия будет общаться и вести дела с ЕС только на равноправных условиях!» — пишет Марина М.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что «друзья» Украины не были очарованы Россией, а попросту оказались разочарованы в украинском государстве.

«Проще говоря, Запад думал, что приобретает Украину как перспективное государство с высокодуховным народом, стремящимся к идеалам европейских ценностей и демократии, откуда можно получать воротилам бизнеса баснословные прибыли, политикам Запада с помощью Украины давить на Россию, а получил…» — написал Сергей С.

Нашлись и те, кто утверждает, что у президента Украины Владимира Зеленского начала уходить земля из-под ног. Граждане отметили, что его страна в какой-то момент может оказаться в полном одиночестве, без союзников на Западе.

«Зеленский сейчас напоминает стрелку «взбесившегося» компаса — у него всё валится из рук, нет никакого плана и продолжается рейтинговое пике в районе плинтуса. Проект «Украина — анти-Россия» разваливается, как «Титаник» в последние свои часы на поверхности», — поделился своим мнением Oleg D.

Напомним, 15 февраля бывший представитель Киева на переговорах в Минске, дипломат Роман Бессмертный заявил в эфире украинского телеканала «Наш» о том, что начался распад «клуба друзей Украины против Путина».