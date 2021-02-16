Киев, , 16:34 — REGNUM Служба безопасности Украины объявила о подозрении в совершении преступления популярному политическому деятелю и блогеру Анатолию Шарию в том, что он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и, вероятно, действовал по заказу иностранных структур.

Соответствующее заявление спецслужба сделала сегодня, 16 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно заявлению СБУ, подозрение объявлено под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по двум статьям уголовного кодекса Украины — государственная измена и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

В частности, по последней статье, как уточняют в СБУ, речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства и тому подобное.

ИА REGNUM напоминает, что Шарий покинул Украину много лет назад и с 2013 года проживает в ЕС. Помимо журналистской деятельности, в последнее время активно занялся политикой. В частности, на местных выборах осенью 2020 года партия Шария преодолела избирательный барьер в целом ряде местных советов на Украине, в том числе, в крупных городах. Например, политическая сила представлена в горсовете Харькова.