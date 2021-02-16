Донецк, , 16:37 — REGNUM С начала 2021 года более 21,6 тыс. жителей ДНР стали гражданами России. Об этом сообщила 16 февраля пресс-служба МВД республики.

Паспорт гражданина РФ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«С начала 2021 года паспорта РФ получили 21 668 человек. Заявлений подано в текущем году 14 955», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что 7926 граждан оформили российский загранпаспорт.

Всего с начала процесса выдачи документов, паспорта России получили 215 519 жителей ДНР.

Напомним, ранее стало известно, что в 2020 году гражданами РФ стали 409 тыс. владельце украинских паспортов. Это впятеро больше, чем в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Верховной раде Украины предложили сажать в тюрьму граждан страны, скрывающих второе российское гражданство.

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