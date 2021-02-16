Москва, , 18:06 — REGNUM Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Европейский союз последовательно разрывает отношения с Россией, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 16 февраля в социальной сети Facebook.

«А в коем веке Европа дружила с Россией? Никогда!», — пишет Виталий Ч.

Многие пользователи оказались солидарны с мнением российского дипломата. Граждане считают, что такую тенденцию они увидели давно, и Российской Федерации необходимо было озвучить это на официальном уровне.

«Правильно говорит. Давно надо было озвучить», — считает Татьяна Ж.

Некоторые комментаторы считают, что Европе не нужны отношения с Россией. В своей несамостоятельной политике они ставят перед собой лишь одну цель — нанести ущерб России.

«Это было ясно с первых слов министра, что не Россия инициатор разрыва отношений! Просто Западу выгодно выставлять Россию всегда виноватой!», — поделилась свои мнением Valentina S.

Часть граждан призвала руководство России расторгнуть отношения с Европейским союзом. Люди считают, что чем дольше это длится, тем больнее произойдёт неминуемый разрыв.

«Если хотят жить во враждебном мире, пусть живут. Злоба разъедает, как ржавчина», — написала Ольга Г.

Напомним, 15 февраля глава МИД Сергей Лавров заявил о том, что Европейский союз последовательно разрывает отношения с Россией.