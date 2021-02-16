Афины , , 17:50 — REGNUM В самом населенном греческом регионе, Аттике, бушует интенсивная погодная аномалия, которая, по-видимому, будет продолжаться еще сутки. О том, как вести себя в условиях необычной для страны непогоды, рассказал премьер-министр Кирьякос Мицотакис на пресс-конференции 16 февраля.

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Власти рекомендуют гражданам быть очень осторожными и избегать лишних перемещений, но государство сделает все возможное, чтобы дороги оставались открытыми, подчеркнул Мицотакис. Он также назвал одну из крупнейших проблем страны — энергоснабжение, с которым есть трудности, особенно и именно в Аттике.

Мицотакис сказал, что жители страны должны «проявить терпение и справиться с беспрецедентным явлением».

Премьер-министр также коснулся вопроса вакцинации. Вакцинация в Аттике была перенесена с 15 на 16 февраля, однако министерство здравоохранения сделает все возможное, чтобы те, кто пропустил свою очередь из-за этого переноса, как можно скорее получили прививку, особенно если они ждут вторую дозу вакцины.