Варшава, , 16:30 — REGNUM В Демократической партии США применяют двойные стандарты по отношению к экс-президенту Дональду Трампу. Об этом заявил польский эксперт по американской политике Иво Бендер в интервью для Polskie Radio 24.

«Сторонники Трампа выпустили видео, в котором содержится подборка, как представители и влиятельные сторонники Демократической партии подстрекали граждан бороться с Трампом и его политикой. Бороться против порядка в стране, которой тогда руководил Трамп. И это все считали нормальным, никто не блокировал их в соцсетях. Но когда случился штурм Капитолия сторонниками Трампа, политика и всех его сторонников демонизировали в подстрекательстве к беспорядкам и заблокировали в интернете», — отметил Бендер.

В качестве примера аналитик приводит слова 71-летнего сенатора Элизабет Уоррен и 82-летнего депутата Палата представителей Максина Уотерса, которые заявили, что готовы «добить» Дональда Трампа. Также он напомнил о неоднократных заявлениях нынешнего вице-президента Камалы Харрис о «необходимости борьбы с Дональдом Трампом».

«Многие другие политики Демократической партии и их сторонники тоже высказывали аналогичные призывы. Кроме того, они выражали солидарность с движением Black lives matter, участники которого устраивали погромы», — заключил эксперт.

По мнению Бендера, это говорит об использовании двойных стандартов в политике, проводимой Демократической партией.