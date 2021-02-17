Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Администрация Белого дома пересматривает политику США по отношению к санкциям против «Северного потока — 2», ощутив давление после того, как в начале февраля Германия анонсировала продолжение строительства многомиллиардного проекта, пишет 16 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Известно, что идет обсуждение санкций, которые угрожают компаниям, вовлеченным в строительство «Северного потока — 2».

Напомним, что 16 февраля — это крайний день для президента США Джо Байдена предоставить список компаний, которые, по мнению администрации Белого дома, нарушают законы США, участвуя в строительстве «Северного потока — 2».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствуют строительству газопровода, так как американцы хотят продавать Германии свой сжиженный газ. Тем не менее германские власти пока отбиваются от давления США и поддерживают проект.