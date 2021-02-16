Краков, Польша, , 16:26 — REGNUM В среду, 17 февраля, в польском Кракове состоится саммит глав правительств стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) с участием председателя Совета ЕС Шарля Мишеля по случаю 30-летия Вышеградского сотрудничества. Об этом передает Polskie Radio 24.

Накануне мероприятия заместитель главы министерства иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк сообщил, что в рамках саммита будет принята подробная декларация с подведением итогов 30-летнего сотрудничества, а также с целями на будущее.

Дипломат сообщил, что для первой части саммита запланировано обсуждение истории стран Вышеградской группы и подведение итогов эффективности этого международного проекта. Во второй части будет обсуждение дальнейших путей развития.

«Резолюция будет принята по итогам обеих частей саммита. Это будет всеобъемлющий документ. Среди самых важных целей, поставленных на ближайшие десятилетия, в резолюции будут закреплены шаги по сближению наших обществ, укреплению нашего бренда, созданию более привлекательных условий в регионе для инвесторов, а также по развитию туризма и экономики», — заключил Шинковский вель Сенк.

Вышеградская группа стран — это региональная форма сотрудничества между Польшей, Чехией, Словакией и Венгрией. Датой её создания считается 15 февраля 1991 года, когда тогдашний президент Польши Лех Валенса, Чехословакии Вацлав Гавел и премьер-министр Венгрии Йожеф Анталл подписали в венгерском городе Вышеград совместную декларацию, определяющую цели и условия взаимного сотрудничества.