Оттава, , 17:41 — REGNUM По случаю Дня государственности Сербии, отмечаемого 15 февраля, Ниагарский водопад в Канаде 16 февраля был раскрашен в цвета сербского флага, а в Оттаве сербский триколор развевался перед городской мэрией. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Президент Сербии Александр Вучич, опубликовав изображение Ниагарского водопада в цветах сербского флага, особенно поблагодарил канадских чиновников, которые продемонстрировали большое уважение к его стране таким символическим жестом.

Посол Сербии в Канаде Деян Ралевич поблагодарил мэра Оттавы Джима Уотсона и мэра города Ниагара Фолс Джима Диодати за поздравления с Днём государственности Сербии, а также за постоянную работу по улучшению отношений и сближению двух народов.