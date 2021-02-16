Афины , , 23:49 — REGNUM Возраст является определяющим фактором при определении приоритетов вакцинации граждан против коронавируса, заявила глава греческого Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду на брифинге 15 февраля.

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Из всех людей, которые пор погибли от COVID, девять из десяти были в возрасте старше 60 лет, а восемь из десяти лечились в отделениях интенсивной терапии, добавила она. Однако вакцинация граждан из групп повышенного риска, страдающих серьезными сопутствующими заболеваниями, начнется немедленно, добавила она, независимо от их возраста.

В группы повышенного риска, которые считаются приоритетными, включены пациенты, перенесшие трансплантацию, те, кто проходит диализ почек, больные муковисцидозом и больные раком. За ними следуют пациенты с заболеваниями печени и кардиологические пациенты.

Теодориду также отметила, что в Греции теперь доступна вакцина от компании Moderna. Этот препарат не требует хранения при экстремально низких температурах, и обе две дозы можно вводить с интервалом вчетыре недели.