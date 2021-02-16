Киев, , 16:22 — REGNUM В городе Кривой Рог (Днепропетровская область Украины) местный житель угрожал взорвать квартиру родителей президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом 16 февраля сообщают пресс-служба регионального отделения полиции и местные СМИ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно отчету, информация о возможном подрыве квартиры поступила вечером 15 февраля. Вначале полицейские убедились, что жизни людей ничего не угрожает, после чего были проведены оперативные мероприятия для установления личности «псевдоминера». Полиция подчеркивает, что злоумышленника удалось вычислить «за считанные часы».

«59-летний неработающий местный житель… находился по месту жительства с признаками алкогольного опьянения. У него изъяли сим-карту и телефон, с которого поступило сообщение о ложном минировании», — говорится в сообщении пресс-службы.

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), санкция предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Отметим, что полиция в своем отчете не уточняет, что речь идет именно о квартире родителей Зеленского. Эти подробности обнародовали местные СМИ, высказав предположение, что мужчина пошел на такой шаг из-за маленького размера пенсии.

ИА REGNUM напоминает, что Владимир Зеленский, как и многие другие представители нынешней власти, является уроженцем города Кривой Рог. Его родители остались проживать в этом городе, в своей квартире.

В ноябре 2020 года Зеленский был с рабочим визитом в Кривом Роге и опубликовал фотографию, где он в окружении родителей сидит дома за столом на кухне, сопроводим публикацию такой подписью — «Кривбасссссс!!! Папааа!!! Мамааааа!!! Люблюююю!!!».