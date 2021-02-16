Нейпьидо, , 16:21 — REGNUM Военный переворот, который 1 февраля произошёл в Мьянме, отказываются считать таковым захватившие власть в республике мятежники в погонах, передаёт 16 февраля MRTV.

По словам официального представителя новых властей Мьянмы Зо Мин Туна, военные «были вынуждены взять власть в свои руки».

Зо Мин Тун «Это не было военным переворотом, поскольку являлось требованием конституции, которой вооружённые силы верны».

Военные, пояснил Зо Мин Тун, должны были восстановить справедливость, а избирком отказывался это сделать. Военные настаивали, чтобы ЦИК Мьянмы расследовал нарушения на выборах, но им не пошли навстречу.

В связи с этим он осудил протесты в Мьянме, призвав бюджетников работать, а не бастовать. Режим ЧП нужен для восстановления порядка, а по его окончании в результате новых выборов «победившая партия получит власть».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мьянма охвачена протестами против захвата военными власти. С демонстрантами силовики особенно не церемонятся.

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