Варшава, , 16:20 — REGNUM 16 февраля известный польский историк, профессор Войцех Полак в интервью газете Nasz Dziennik призвал руководство и население Польши «активнее противостоять полонофобии, подобно тому, как Израиль остро реагирует на антисемитизм».

По словам историка, очень многие студенты в Западной Европе и США на вопрос, какой национальности были нацисты, отвечают «поляки».

»Такое мнение о поляках нагнетают там многие либеральные СМИ по поводу нашего якобы «нетолерантного» отношения к ЛГБТ-бракам или к нашему христианскому отношению к абортам. Наша большая задача — искоренить эту ложь», — заявил профессор.

По мнению Полака, Варшаве следует острее реагировать на то, что за рубежом пишут и говорят о Польше и её населении.

«Израиль на такие выпады всегда реагирует. Это антисемитизм и точка. И никто не посмеет, за редким исключением, там написать что-то плохое о евреях. Может быть международный скандал. Вот с кого Польше и полякам надо брать пример», — подчеркнул историк.