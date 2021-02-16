Киев, 16 февраля 2021, 16:25 — REGNUM Верховная рада Украины приняла закон, ужесточающий ответственность за езду в нетрезвом виде, а также за другие нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщил 16 февраля парламентский телеканал Рада.
За закон №2695 проголосовали 325 парламентариев. Документ предусматривает штраф за нетрезвую езду в размере от 17 до 51 тыс. гривен, или от $600 до $1,8 тыс. Ранее штраф составлял около 10 тыс. гривен, или чуть более $350.
Также усилена ответственность за следующее:
- превышение скорости, не пристёгнутый ремень,
- отсутствие шлема у мотоциклиста,
- неосвещённый номерной знак,
- разговор по телефону за рулём без гарнитуры,
- нарушение правил проезда перекрёстков, остановок,
- проезд на запрещающий сигнал светофора,
- нарушение правил обгона.
За бегство с места дорожно-транспортного происшествия теперь могут оштрафовать на 3400 гривен, или $121.
В то же время Рада отменила норму, позволявшую инспекторам безосновательно останавливать водителей.
Напомним, ранее депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива заявил, что в Раде начался сбор подписей за импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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