Киев, , 16:25 — REGNUM Верховная рада Украины приняла закон, ужесточающий ответственность за езду в нетрезвом виде, а также за другие нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщил 16 февраля парламентский телеканал Рада.

За закон №2695 проголосовали 325 парламентариев. Документ предусматривает штраф за нетрезвую езду в размере от 17 до 51 тыс. гривен, или от $600 до $1,8 тыс. Ранее штраф составлял около 10 тыс. гривен, или чуть более $350.

Также усилена ответственность за следующее:

превышение скорости, не пристёгнутый ремень,

отсутствие шлема у мотоциклиста,

неосвещённый номерной знак,

разговор по телефону за рулём без гарнитуры,

нарушение правил проезда перекрёстков, остановок,

проезд на запрещающий сигнал светофора,

нарушение правил обгона.

За бегство с места дорожно-транспортного происшествия теперь могут оштрафовать на 3400 гривен, или $121.

В то же время Рада отменила норму, позволявшую инспекторам безосновательно останавливать водителей.

Напомним, ранее депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива заявил, что в Раде начался сбор подписей за импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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