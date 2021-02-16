Джакарта, , 16:06 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди приветствовала расширение экономического сотрудничества с Венгрией, в частности, участие венгерских компаний в инфраструктурных проектах страны, сообщает Antara.

Венгерская компания Roatex выиграла тендер на создание цифровой системы платных дорог в Индонезии. Компания будет работать в течение 10 лет. Проект стоимостью $345 млн с использованием технологий и опыта Венгрии будет реализован в 2023 году.

«Полностью цифровая система будет работать на всех платных дорогах в Индонезии, протяженность которых в настоящее время составляет 2300 км, но с учетом планируемого развития сеть платных дорог может расшириться до 4800 км», — заявила глава МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Венгрия согласны с важностью многостороннего сотрудничества в области борьбы с коронавирусом.

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