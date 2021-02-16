Киев, , 15:53 — REGNUM Глава Европейского совета Шарль Мишель приедет с визитом на Украину в начале марта. Об этом 16 февраля сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«На всех высоких встречах, в том числе и с господином Шарлем Мишелем мы поднимали вопрос скорейшего подписания Соглашения о совместном авиационном пространстве (ЕС и Украины — ред.) и видели готовность это сделать при первой же возможности», — заявил он в интервью агентству «Укринформ».

"Есть надежда, что это произойдёт во время рабочего визита Шарля Мишеля на Украину 2−3 марта», — также добавил Шмыгаль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Украина хотела бы усилить сотрудничество с Японией в сфере безопасности.