Джакарта, , 15:45 — REGNUM Индонезия и Венгрия согласны с важностью многостороннего сотрудничества в области борьбы с коронавирусом, сообщает Sindonews.

Выступая после встречи с главой МИД Венгрии, Ретно Марсуди заявила, что стороны обменялись мнениями об усилиях по преодолению пандемии в своих странах и регионах.

«Мы подтверждаем важность поддержки многостороннего сотрудничества, в том числе через механизм COVAX», — заявила Ретно Марсуди.

Индонезия и Венгрия подписали два соглашения о сотрудничестве. А именно, сотрудничество по наращиванию дипломатического потенциала и создание индонезийско-венгерского инвестиционного фонда.

Главы МИД Индонезии и Венгрии обсудили двусторонние отношения, особенно в торговом секторе.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел Индонезии и Венгрии обменялись идеями о последних событиях в Мьянме.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы МИД Индонезии и Венгрии обсудили ситуацию в Мьянме

Читайте развитие сюжета: Индонезия расширяет связи с Венгрией в сфере инфраструктуры