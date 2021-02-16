Москва, , 15:34 — REGNUM Попытки Соединённых Штатов приписать России геополитический замысел в связи с распространением вакцины от COVID-19 «Спутник V» вызывают сожаление, заявил 16 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Он напомнил, что недавно представители уже новой администрации США призывали с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V».

«Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами, если единственное, что можно произнести, это подобного рода заявления, то это печально», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва всегда исходит из «взаимной тяги» России и западных партнёров и имеет полное право развивать отношения по взаимной договорённости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что Соединённые Штаты безапелляционно указали Украине позицию по вопросу использования российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Как только в СМИ появилась информация о вероятности взаимодействия Москвы и Киева в этом исключительно гуманитарном вопросе, из посольства США последовало безапелляционное заявление о том, что «Украина не будет закупать российскую вакцину», уточнили в МИД.

Читайте также: В сети обсудили оценку американским журналистом вакцины «Спутник V»