Цхинвал, , 15:35 — REGNUM Депутаты парламента Южной Осетии в ходе сессии 16 февраля приняли проект государственного бюджета на 2021 год. Об этом сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, расходная часть в проекте бюджета составляет 7,7 млрд рублей с учетом предоставленной Россией помощи в размере 6,3 млрд рублей. Сообщается, что на заседании присутствовали 18 из 34 депутатов. Все поддержали данный вариант бюджета.

Кворум на заседании парламента Южной Осетии не был собран, но депутаты решили рассмотреть проект бюджета простым большинством. Вице-спикер парламента Пётр Гассиев заявил, что в югоосетинском законодательстве есть пробелы, которые позволяют обойти регламент законодательного органа, и предложил провести собрание без кворума. Все присутствующие депутаты поддержали это предложение.

Для окончательного утверждения бюджета Южной Осетии его должен подписать президент республики Анатолий Бибилов.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд оппозиционных депутатов парламента Южной Осетии в сентябре 2020 года объявили бойкот парламенту, пока не уйдет с должности генпрокурор страны Урузмаг Джагаев. Депутаты заявмли, что он якобы мешает расследованию причин смерти находившегося под арестом Инала Джабиева, которого подозревали в покушении на министра внутренних дел Южной Осетии.

Читайте ранее в этом сюжете: Госбюджет Южной Осетии можно принять без кворума парламента – Гассиев