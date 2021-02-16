Париж, , 15:25 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон подвел на своей официальной странице в Twitter промежуточные итоги антитеррористической операции «Бархан», которую страна проводит в африканском регионе Сахель с 2014 года.

По окончании саммита организации G5 Сахель, в которую входят Буркина-Фасо, Чад, Мали, Мавритания и Нигер и которая призвана обеспечивать безопасность в регионе, французский лидер написал, что «стабильность в Сахеле необходима не только для местных жителей, но и для всей Европы».

«Страны региона были ослаблены атаками, подготовленными террористическими группами и направленными против мирного населения, и гуманитарными кризисами, которые были следствием этих атак… Год назад, в ходе саммита в По, мы поставили себе цель: усилить вооруженные формирования в Сахеле, продолжить борьбу против терроризма, обеспечить возвращение государственного контроля во все освобожденные страны», — заявил французский лидер.

«Я попросил другие европейские страны оказать большую помощь в Сахеле: и вот она здесь. Оперативная группа «Такуба» сейчас находится в регионе, и число наших партнеров постепенно растет… Благодаря неописуемой храбрости наших военнослужащих и их собратьев из Сахеля, а также большему участию наших европейских партнеров, мы добились больших результатов», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макрон принял участие в съезде членов африканской организации G5 Сахель, который прошел в столице Чада Нджамене.

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