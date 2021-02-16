Бишкек, , 15:19 — REGNUM Центризбирком Киргизии намерен потратить 425 млн сомов (370 млн рублей) на организацию и проведение выборов депутатов городских парламентов и сельсоветов, запланированных на 11 апреля, передает «Kaktus.media».

Также стало известно о том, что каждая из партий, претендующих на места в парламентах Бишкека и Оша, должна будет внести на счет ЦИКа избирательный залог в размере 50 тысяч сомов (43,5 тысячи рублей).

В других городах избирательный залог для политобъединений значительно ниже — 20 тысяч сомов (17,5 тысячи рублей), а для кандидатов-самовыдвиженцев его определили на уровне 1 тысячи сомов (870 рублей).

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